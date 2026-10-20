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Шакур Стивънсън се раздели със „Zuffa Boxing“ без да запише нито един двубой

  • 20 окт 2026 | 11:09
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Шакур Стивънсън се раздели със „Zuffa Boxing“ без да запише нито един двубой

Престоят на Шакур Стивънсън в „Zuffa Boxing“ приключи изненадващо бързо. Едва около сто дни след като бе обявен като най-значимото ново попълнение за боксовия проект на главния изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт, непобеденият световен шампион на Световната боксова организация (WBO) в полусредна категория разкри в своя канал в YouTube, че напуска компанията, без дори да е дебютирал под нейния флаг.

Стивънсън, който има перфектен актив от 25 победи и нито едно поражение, обясни, че сам е подал молба за разтрогване на договора, която е била удовлетворена през изминалия уикенд.

„Работих неуморно,“ сподели боксьорът. „Останах напълно фокусиран и в отлична спортна форма. Прекарах около осем седмици в тренировъчен лагер, подготвяйки се за срещи, които ми беше обещано, че ще се състоят, но те така и не се реализираха. В крайна сметка това е реалността в боксовия бизнес. Не се сърдя на никого и не соча никого с пръст, но на фона на всички тези проблеми и събития реших да поискам моето освобождаване от "Zuffa Boxing“. През уикенда искането ми беше прието и вече официално съм свободен агент. Искам да съобщя на феновете и на цялата спортна общественост, че поемам кариерата си в свои ръце. Стартирам собствена промоутърска компания и съм готов да работя с всеки организатор и партньор, който подхожда със същата сериозност към моето професионално развитие, каквато влагам и самият аз.“

Контрактът на 29-годишния състезател за серия от срещи бе обявен през изминалия юли, но той така и не сложи ръкавиците за организацията. Финансовите и договорните параметри между двете страни не бяха оповестени публично.

В момента американецът притежава световния пояс на WBO в категория до 140 паунда (63,5 кг), след като по-рано в кариерата си триумфира с шампионски титли в категориите „перо“, „супер перо“ и „лека“. В последната си изява на ринга през януари Стивънсън завоюва пояса в първа полусредна категория, побеждавайки Теофимо Лопес с единодушно съдийско решение.

Занапред шампионът планира да направи успешни защити на титлата си, преди в бъдеще да се изкачи в полусредна категория.

„Много съм развълнуван от ситуацията, в която се намирам, и от старта на това ново пътешествие. Мисията ми обаче остава непроменена: искам най-големите и най-стойностните мачове както в категория до 61 и 63 кг. където държа колана. Името на противника няма значение – никой от тези бойци не може да ме победи,“ заяви Стивънсън. „Смятам, че след година-две ще се кача и при 66-килограмовите, където всички ме подтикват да отида. Ще стигна дотам, но това ще стане според моите планове, а не според чуждите.“

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