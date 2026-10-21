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От Футболната лига отговориха на Фиорентина за отменения гол срещу Комо

  • 21 окт 2026 | 12:01
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От Италианската футболна лига отговориха на Фиорентина, откъдето искаха разяснения за отменения гол на Марин Понграчич в мача срещу Комо от Серия А, загубен с 1:3, съобщиха от агенция АНСА. Хърватският национал се разписа, като резултатът можеше да стане 2:2. Близо четири минути се изчака, тъй като системата за видео повторения в полза на съдиите не работеше точно в този момент. 

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От Лигата написаха писмо до клуба от Флоренция, че при спирането на системата ВАР се минава на стария метод с "ръчно превключване", каквито са инструкциите от ФИФА. Що се отнася до предоставянето на записите от разговорите на ВАР съдиите, от Лигата обявиха, че ще ги изпратят на федералната прокуратура, тъй като диалозите са интелектуална собственост на Италианската футболна федерация. От Фиорентина не останаха доволни от отговора, като заявиха, че ще се обърнат към Италианската футболна федерация (FIGC), за да разберат как се взимат някои решения. 

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Снимки: Gettyimages

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