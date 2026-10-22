Ювентус дължи извинение на феновете си

Лидерът в класирането на основната фаза на Лига Европа Ювентус посреща френския Рен на "Алианц Стейдиъм" в сблъсък от третия кръг на турнира. Италианският гранд стартира с пълен актив от 6 точки, но влиза в двубоя след тежко поражение с 0:3 у дома от Лацио в Серия "А".

След първите два мача Ювентус заема първото място в общото класиране от 36 отбора с 6 точки и голова разлика 7:1. На старта "старата госпожа" разгроми НЕК Неймеген с 5:0, а след това постигна обрат и надделя с 2:1 при гостуването си на Селта. В първенството обаче тимът на Лучано Спалети показва колебания, като в последния си мач беше разгромен от Лацио, а преди това завърши 1:1 срещу Каляри.

Рен заема 13-то място в таблицата на Лига Европа с 4 точки и голова разлика 2:1. Отборът от Бретан започна европейската си кампания с равенство 0:0 срещу Щурм (Грац), а във втория кръг надви с 2:1 ОФИ Крит благодарение на късен гол на Абделхамид Аит Будлал. В последния си двубой от Лига 1 съставът на Франк Ез загуби гостуването си на Париж ФК с 3:4 в изключително атрактивен мач, а преди това се справи с Оксер с 4:1.

Кадровите проблеми пред Лучано Спалети продължават да се трупат. Франсиско Консейсао извади рамо в последния шампионатен мач и се присъединява към дългия списък с контузени, включващ Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Мануел Локатели, Джеф Екатор, Камил Грабара и Аркадиуш Милик. Нападателят Ник Волтемаде, който се разписа и в двата мача от турнира до момента, се очаква отново да води атаката.

При гостите от Рен под въпрос е голмайсторът Естебан Льопол, който получи контузия в глезена по време на двубоя с Париж ФК. Защитникът Микаил Фае е болен, а в предни позиции Франк Ез може да разчита на Булае Диа, Людовик Блас и Муса Тамари. Капитанът Валентен Ронжие се завръща в халфовата линия, за да си партнира със Себастиан Шимански и Мади Камара.

Рен показва изключителна дефанзивна стабилност в Европа, като е допуснал най-малко точни изстрели към вратата си в първите два кръга от турнира (общо 13). В същото време Ювентус разполага с една от най-резултатните атаки в Лига Европа със своите 7 отбелязани гола. Срещата на "Алианц Стейдиъм" обещава интригуващ сблъсък между стабилната отбрана на гостите и търсещия рехабилитация домакин.

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Снимки: Gettyimages