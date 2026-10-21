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Марица започва своето европейско пътешествие в Шампионската лига

  • 21 окт 2026 | 10:54
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Марица (Пловдив) открива своята европейска кампания в Шампионската лига с гостуване в Черна гора. Маричанки ще се изправят срещу тима на Херцег Нови в сряда (21.10) от 20:00 часа.

Двубоят на Жълто-сините е от втория кръг на квалификациите в най-силния европейски турнир, като реванша в зала Колодрума ще се проведе седмица по-късно.

Марица стартира с категорична победа новия сезон
Марица стартира с категорична победа новия сезон

Херцег Нови е абсолютен доминант в Черна гора, печелейки неизменно местния шампионат през последните няколко години. Очаквано отборът е постоянен участник в квалификациите на Шампионската лига или в турнирите за Купата на CEV и Challenge Cup. Натрупаният опит срещу силни европейски клубове ги прави изключително опасен съперник в елиминационни срещи.

Пловдивчанки вече записаха официален двубой за новия сезон, след като очаквано надиграха с 3:0 гейма ЦПВК (София) в среща от първия кръг на Демакс+ Суперлига.

Разпределителката на Марица Маргарита Гунчева сподели пред клубния сайт впечатленията си от пътуването до Черна гора и настроението в отбора преди първото европейско предизвикателство за сезона.

Ето какво заяви талантливата волейболистка на маричанки пред клубния сайт:

„Пътуването беше доста тежко, но най-важното е, че мина. Настроението в отбора е много добро, всички са мотивирани за мача.

Мачът няма да бъде лек, това е сигурно. Подготвяме се, тренираме и спазваме тактическите указания. Моите очаквания са да се поздравим с победа. Най-важното за нас е да играем стегнато, да спазваме указанията, които са ни дадени, и да не ги подценяваме. Да представяш някой български отбор или национален такъв винаги е голяма чест. Нашите цели са да се представим по най-добрия начин и да влезем в групите“.

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