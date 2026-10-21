Страхотен Венислав Антов с 26 точки, Туркоа на косъм от победа

Националът Венислав Антов и тимът на Туркоа отстъпиха като гости над Тур с 2:3 (17:25, 25:23, 25:19, 22:25, 15:17) във втория кръг на френското първенство Alterna VOLSTAR LNV.

Двубоят се игра пред 2675 зрители в зала “Робер Гренон” и бе първи за голямата звезда на френския волейбол Ървин Напет, който се завърна в родния си клуб.

В решаващият тайбрек Венислав Антов реализира 5 точки от атака. Именно той осигури първия мачбол за гостите при 14:13, а след изравняването Хосе Галего даде нов шанс на Туркоа да затвори срещата — 15:14.

Последваха обаче 3 поредни грешки в нападение на гостите — една на Роберт Андринга и две на Антов, с които Тур стигна до крайния успех. Въпреки болезнения финал Туркоа си тръгна с точка от гостуването.

Венислав Антов беше най-резултатен за гостите и изигра страхотен мач като завърши с 26 точки (1 ас, 56% ефективност в атака - +16).

За Тур страхотен двубой изигра бившият волейболист на Монтана Василий Молотков, който завърши с 27 точки (3 аса, 7 блока, 45% ефективност в атака - +14).

Френският национал Франсоа Юе се отличи с 15 точки (1 ас, 3 блока, 65% ефективност в атака - +9)

Ървин Нгапет добави 10 точки (33% ефективност в атака, 35% перфектно и 47% позитивно посрещане - -3) за домакините.

В следващия кръг Туркоа среща Ница, 25 октомври (неделя) от 19:00 ч.

Тур излиза срещу новака Руан.

ТУР - ТУРКОА 3:2 (25:17, 23:25, 19:25, 25:22, 17:15)

ТУР: Бруно Диас 3, Василий Молотков 27, Ървин Нгапет 10, Симон Рьорих 11, Ландри Кавого Яусия 15, Франсоа Юе 15 - Лука Рамон-либеро (Леандро Насименто дос Сантос, Матис Юар, Виктор Алмейда Кардосо, Валентин Фолгалвес-либеро, Бастиен Шерер, Каспер Олсен, Пабло Урчевич Идиарт).

Старши треньор: РОБЕРЛЕЙ ЛЕОНАЛДО ЛУИС

ТУРКОА: Матиас Хираудо, ВЕНИСЛАВ АНТОВ 26, Натан Кановас 3, Роберт Андринга 9, Хоакин Галего 8, Рафаел Паскал 10 - Жулиан Дебес-либеро (Усама Бен Ромдан 13, Махди Бентахер, Намори Досо, Максим Делебар, Робин Вишневски, ).

Старши треньор: ДОРИАН РУЖЕЙРОН.

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