Ефективен Костадинов вдъхнови Остенде за ценен домакински успех във ФИБА Къп

Баскетболният национал Константин Костадинов имаше ключов принос за успеха на своя белгийски тим Остенде в турнира ФИБА Къп. Българинът бе сред най-резултатните при домакинската победа над румънския Динамо Букурещ с 84:80 в мач от третия кръг в група В на надпреварата, а Остенде продължава с актив 2-1.

Костадинов реализира 16 точки, 5 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за малко повече от 18 минути на терена. При стрелбата си крилото бе 7/10 от средна дистанция и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

В следващия си двубой от ФИБА Къп Константин Костадинов и съотборниците му ще гостуват на полския Зельона гора на 28 октомври, но преди това, на 23 октомври, им предстои гостуване на Шарлероа в BNXT лигата.

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