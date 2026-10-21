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Диего Симеоне: Да играеш с човек по-малко в Шампионската лига е тежка задача

  • 21 окт 2026 | 05:03
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Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне анализира представянето на тима си след сблъсъка срещу Щутгарт (1:1) в Шампионската лига. Той постави акцент върху характера на футболистите след изоставането в резултата и огромния им труд при игра с човек по-малко след изгонването на Юлманд.

„Още преди срещата знаехме колко опасен и организиран е Щутгарт – отбор, който налага сериозна преса и се защитава много компактно. В началото не успяхме да противодействаме на тяхната агресия, но след получения гол за 1:0 отборът реагира отлично. В последните петнадесет минути на полувремето показахме, че сме в мача, а в съблекалнята бяхме сигурни, че попадението ще падне“, сподели наставникът.

Симеоне изрази удовлетворението си от представянето на Хулиан Алварес, който отбеляза прекрасен гол и сложи край на головата си суша.

„Хулиан вложи огромен физически ресурс и свърши страхотна работа по левия фланг. Попадението му беше истински шедьовър. Изключително много се радвам за него, защото тимът има огромна нужда от качествата му в подобна форма“, допълни специалистът.

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Планът за пълен обрат обаче бе нарушен от червения картон на Юлманд. Според него обаче изгонването е било справедливо.

„Изгонването беше справедливо. Постоянно повтарям на момчетата, че когато се хвърлят на шпагат, шансът да получат червен картон е огромен. В динамиката на съвременния футбол подобни влизания и настъпвания на глезена изглеждат много тежко на видеоповторенията и те осъждат на момента. Футболистите трябва да бъдат по-внимателни, защото липсата на контрол води до страдание за целия отбор“, подчерта аржентинецът.

Наставникът коментира и спорната ситуация с нарушението срещу Ханцко, за което играчите му настояваха за дузпа: „Бях далеч от епицентъра на събитията, но всички около мен твърдят, че е имало настъпване и чиста дузпа. Остава неприятното усещане, че бяхме ощетени, но това вече нищо не променя.“

Въпреки трудностите и половин час игра с десет души, треньорът остана доволен от извоюваното равенство.

„Червеният картон ни принуди бързо да се адаптираме към новите условия. Включихме Сьорлот, за да търсим възможности на контраатака заедно с Лукман, но най-важното беше да контролираме спечелената точка. Да играеш 30 минути с човек по-малко в Шампионската лига е изключително тежка задача и съм горд от себераздаването на момчетата“, завърши Симеоне.

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Снимки: Gettyimages

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