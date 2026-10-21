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България си гарантира минимум два медала от ЕП по бокс до 15 години в Трабзон

  • 21 окт 2026 | 01:07
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България си гарантира минимум два медала от ЕП по бокс до 15 години в Трабзон

България си гарантира минимум два медала от Европейското първенство по бокс до 15 години в Трабзон, Турция. До отличията достигнаха Ана Добрева и Александър Димитров. Двамата се класираха за полуфиналите, което означава най-малко бронз.

В категория до 42 килограма Добрева постигна убедителна победа над гъркинята Елени Тасиопулу. Тя ликува с 5:0 гласа и ще се изправи срещу италианката Гая Новели за място на финал.

При 66-килограмовите пък Димитров срази със същия резултат хърватина Иван Милянич. Талантът ще боксира срещу руснака Егор Носков на полуфиналите.

Пето място на Европейския шампионат в Трабзон заеха Летисия Милева (63 кг) и Валери Тодоров (80 кг). Поражение на осминафиналите допусна Детелин Далаклиев-младши (40 кг).

Утре предстоят още два мача с българско участие, които са с цената на медал. На четвъртфиналите Емануел Панов (52 кг) ще се изправи срещу Егор Дяченко (Украйна), а Илайда Красимирова (75 кг) ще боксира срещу Алина Папашвили (Украйна).

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