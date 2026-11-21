Красимир Инински се срещна с президента на World boxing Генадий Головкин

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински проведе среща с председателя на World boxing Генадий Головкин. Двамата обсъдиха бъдещето на световния бокс по време на четвъртото заседание на Конгреса на World boxing. Той се проведе в Панама Сити.

Г-н Инински и г-н Головкин обсъдиха и домакинството на България на 78-ото издание на Купа „Странджа“. Най-старият международен турнир по бокс в Европа ще се проведе в края на февруари 2027 година и ще постави началото на битката за местата на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

По време на Конгреса бяха взети важни решения за безопасността на боксьорите, начина на управление на централата, промени в правилата, както и бяха приети нови 47 организации. Така общата бройка на членовете на World boxing достигна до 170 федерации в глобален план.

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