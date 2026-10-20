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13 български състезатели участват на турнир по бадминтон "Future Series" в Гърция

  • 20 окт 2026 | 22:51
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13 български състезатели участват на турнир по бадминтон "Future Series" в Гърция

13 български състезатели участват на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series" в Пиргос, Гърция.

В квалификациите стартираха Станимир Терзиев, Патрик Димитров, Георги Рупцов, Денис Маринов, Йордан Йорданов, Мартин Стратиев и Теодора Павлова.

Единствен Терзиев премина пресявките след три поредни победи.

От основната схема при мъжете ще започнат Цветомир Стоянов, Цветан Иванов, Илиян Стойнов, а на двойки мъже са заявени Патрик Димитров/Красимир Тодоров, Денис Маринов/Станимир Терзиев, Цветан Иванов/Мартин Стратиев, Евгени Панев/Цветомир Стоянов.

Гергана Павлова е поставена под номер 1 в схемата при жените и в първия си мач ще срещне Наталия Слободова (Сърбия).

Двете сестри Гергана и Теодора Павлови ще участват в надпреварата на двойки.

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