Байер (Леверкузен) картотекира опитен халф за Лига Европа

Полузащитникът Йонас Хофман бе добавен в официалния списък на Байер (Леверкузен) за срещите от Лига Европа. Новината бе съобщена от клуба от Бундеслигата в социалната мрежа Инстаграм във вторник.

Опитният бивш национал на Германия заема мястото на Мартин Терие, който страда от контузия и се очаква да остане извън строя чак до декември.

В началото на кампанията старши треньорът Карлес Мартинес не намери място за Хофман в групата от 23-ма състезатели за основната фаза на европейския клубен турнир. Регламентът обаче дава право на клубовете да извършат принудителна замяна до шестия кръг в случаи на тежка травма или заболяване на регистриран футболист.

Леверкузен се изправя срещу ОФИ Крит в четвъртък, като 34-годишният халф ще бъде на разположение за двубоя.

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