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Защитник на Бетис съди блогър за обиди

  • 20 окт 2026 | 20:13
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Десният бек на Бетис Ектор Белерин е завел дело срещу блогъра Иняки Ангуло. Футболистът го обвинява в клевета и престъпление от омраза, съобщава Europa Press.

Делото произтича от коментари, направени от Ангуло по време на живо предаване в YouTube след победата на Бетис с 1:0 над Реал Мадрид в четвъртия кръг на Ла Лига. По време на предаването блогърът е направил обидни забележки относно външния вид и личните предпочитания на Белерин, включително, че „си лакира ноктите“ и „чете само женски книги“. Бетис е обжалвал пред Държавната комисия за борба с насилието, расизма, ксенофобията и нетолерантността в спорта, като е поискал да бъде образувано административно производство. Такива нарушения се наказват с глоба до 650 000 евро.

Белерин играе за севилци от 2023 г. През настоящия сезон 31-годишният защитник е изиграл 10 мача и е дал 1 асистенция.

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Снимки: Gettyimages

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