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Пелегрини след загубата от Барса: Абдурдни решения, чувстваме се безсилни

  • 17 окт 2026 | 23:06
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Старши треньорът на Бетис Мануел Пелегрини отправи остри критики към главния съдия Рикардо Бенгоечеа след загубата с 2:5 от Барселона в мач от 9-ияя кръг на Ла Лига. Опитният наставник не скри разочарованието си от решенията на арбитрите, които според него са предрешили изхода на двубоя и са опорочили срещата.

„Усещането е за пълно безсилие. Резултатът 2:5 категорично не отговаря на показаното на терена. Станахме свидетели на странни и необясними отсъждания. Оставиха ни с човек по-малко и ни отмениха гол – всичко това беше абсурдно. Играта с ръка изобщо не повлия на попадението“, заяви Пелегрини.

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Специалистът анализира детайлно спорните епизоди, които според него са повлияли негативно на Бетис.

„При третия гол на Барселона техен футболист вдигна крак на нивото на главата, но ВАР дори не си направи труда да прегледа ситуацията. Червеният ни картон пък бе следствие от провокация от страна на Ламин Ямал. Вместо реферът да направи забележка и на двамата, само ние бяхме санкционирани. Нямаше абсолютно никаква нужда да се прилага подобен критерий. Относно отмененото ни попадение – Кучо се подготвяше да овладее топката на гърди, но бе изблъскан от защитник на съперника. Епизодът се разигра на 30 метра от вратата и нямаше никакво отношение към гола. Всичко стана заради това избутване. Жалко е, че подобни отсъждания развалиха спектакъла пред 60 хиляди зрители по трибуните", възнегодува Пелегрини.

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Той подчерта, че до резултат 2:3 двубоят е бил абсолютно равностоен, независимо че неговите футболисти са се изправили срещу най-силния отбор в първенството.

В класирането Бетис е на 3-то място с 19 точки.

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Снимки: Imago

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