Бетис - Барселона (съставите)

Лидерът Барселона гостува на третия в класирането Бетис в среща от деветия кръг на Ла Лига. Мачът започва в 19:30 часа.

“Блаугранас” спечелиха абсолютно всичките си двубои от началото на сезона, а след седмица посрещат Реал Мадрид.

Сега треньорът Ханзи Флик отново залага на Габриел Жезус като централен нападател, подпомаган от Ямал и Адейеми.

Бетис също стартира силно, като вече у дома успя да накаже Реал Мадрид (1:0). Тимът от Севиля също участва в Шампионската лига, където вече има две победи.

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ❗ Our starting XI for #RealBetisBarça! 💚🤍 https://t.co/5mt1RWK1ju — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) October 17, 2026

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