Бетис - Барселона (съставите)

Лидерът Барселона гостува на третия в класирането Бетис в среща от деветия кръг на Ла Лига. Мачът започва в 19:30 часа.
“Блаугранас” спечелиха абсолютно всичките си двубои от началото на сезона, а след седмица посрещат Реал Мадрид.
Сега треньорът Ханзи Флик отново залага на Габриел Жезус като централен нападател, подпомаган от Ямал и Адейеми.
Бетис също стартира силно, като вече у дома успя да накаже Реал Мадрид (1:0). Тимът от Севиля също участва в Шампионската лига, където вече има две победи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google