Рилски спортист с убедителен успех при гостуването си на Септември 97

Рилски спортист се наложи над Септември 97 с 90:38 (19:7, 25:10, 26:3, 20:18) като гост в зала „Триадица“ в София в мач от втория кръг в първенството на България по баскетбол за жени (А група).

Тимът от Самоков постигна първи успех от началото на сезона, докато Септември 97 допусна първа загуба и двата състава продължават с актив 1-1.

Баскетболистките на Рилски спортист доминираха през цялата среща, като на почивката водеха с 44:17. Категорична трета част в полза на гостите не остави съмнения в тяхната превъзходство. Те реализираха 26 срещу само 3 точки за Септември 97 и преди последната четвърт имаха преднина от 50 точки - 70:20, а до края мачът се доиграваше.

Ивана Бонева бе най-резултатна с 19 точки, а Габриела Николова и Димана Костова отбелязаха по 12 точки за победата на самоковския тим.

За състава от София Силвия Миленова завърши с 12 точки и 9 борби.

В следващия кръг от българския шампионат Рилски спортист приема отбора на Шампион 2006 на 24 октомври, а четири дни по-късно ще гостува на черногорския Будучност в двубой от Адриатическата лига за жени.

Баскетболистките на Септември 97 ще гостуват на Берое в Стара Загора на 26 октомври.

Мачове от втория кръг в първенството на България по баскетбол за жени – А група:

Септември 97 – Рилски спортист – 38:90 (7:19, 10:25, 3:26, 18:20)

От неделя:

Монтана 2003 – Берое Стара Загора - 96:76 (17:19, 26:17, 27:19, 26:21)

От събота:

Шампион 2006 – Славия 1913 – 62:73 (15:18, 19:20, 14:19, 14:16)

Локомотив София – почива

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria/Facebook

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