Денис Карягин премина границата от 500 точки в Серия А2

Българският национал Денис Карягин започна новия сезон в италианската Серия А2 с лично постижение. Посрещачът на Фано вече има 505 точки във второто ниво на италианския волейбол.

Денис Карягин и Стоил Палев спечелиха “българското” дерби на А2

Карягин се отчете с 14 точки за успеха на своя тим с 3:1 (25:11, 23:25, 25:15, 25:20) над Джоя дел Коле. Преди срещата той се нуждаеше от едва 9 точки, за да достигне юбилейната кота от 500.

С този успех Фано записа първите си 3 точки за сезона.

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