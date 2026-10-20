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Денис Карягин премина границата от 500 точки в Серия А2

  • 20 окт 2026 | 17:53
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Денис Карягин премина границата от 500 точки в Серия А2

Българският национал Денис Карягин започна новия сезон в италианската Серия А2 с лично постижение. Посрещачът на Фано вече има 505 точки във второто ниво на италианския волейбол.

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Карягин се отчете с 14 точки за успеха на своя тим с 3:1 (25:11, 23:25, 25:15, 25:20) над Джоя дел Коле. Преди срещата той се нуждаеше от едва 9 точки, за да достигне юбилейната кота от 500.

С този успех Фано записа първите си 3 точки за сезона.

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