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Денис Карягин и Стоил Палев спечелиха “българското” дерби на А2

  • 19 окт 2026 | 10:38
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Денис Карягин и Стоил Палев спечелиха “българското” дерби на А2

Националите Денис Карягин и Стоил Палев и отборът на Есенс Хотелс (Фано) стартираха отлично сезона в италианската Серия А2.

Воденият от легендарният старши треньор Марко Бонита тим се наложи над Джоя дел Коле с Борис Начев и Владимир Гърков с 3:1 (25:11, 23:25, 25:15, 25:20) в мач от първи кръг, изигран в "Паласпорт Аленде".

Денис Карягин се разписа с 14 точки (1 ас, 3 блока, 48% ефективност в атака, 8% перфектно и 15% позитивно посрещане - +3) и бе втори по резултатност.

Стоил Палев пък добави 3 точки (2 аса).

Най-резултатен бе Алесандро Тондо със 17 точки (3 аса, 7 блока).

За Джоя дел Коле Владимир Гърков реализира 8 точки (1 ас, 28% ефективност в атака, 37% перфектно и 52% позитивно посрещане - -10).

Борис Начев завърши с 3 точки (43% ефективност в атака - -1).

Най-голям актив записа Феличе Сете - 15 точки (4 аса).

ЕССЕНС ХОТЕЛС ФАНО - ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ 3:1 (25:11, 23:25, 25:15, 25:20)

ЕССЕНС ХОТЕЛС ФАНО: СТОИЛ ПАЛЕВ 3, Джулио Пинали 12, ДЕНИС КАРЯГИН 14, Клаудио Катанео 14, Стефано Трилини 10,Алесандро Тондо 17 - Алберто Бенедиченти-либеро (Кристиан Фалкони, Стефано Бизото, Давиде Боскини, Андреа Усанца, Матео Мескиари, Филипо Паскучи, Емануеле Дзанола)

Старши треньор: МАРКО БОНИТА

ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ: БОРИС НАЧЕВ 3, Рикардо Капели 9, Елисео Сете 15, ВЛАДИМИР ГЪРКОВ 8, Кристиан Фрумузел 6, Стефано Фери 2 - Матия Рафа-либеро (Джузепе Лонго 1, Санди Персолиа 1, Матео Педрон 1, Марко Мароне 2, Джулио Саби, Джанлука Фар, Салваторе Канила)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАПОРУСО.

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