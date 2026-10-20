Спортни деятели и общественици в Ямбол се простиха с Йордан Атанасов

Бивши и настоящи състезатели, спортни деятели и общественици в Ямбол се простиха със заслужилия треньор по лека атлетика Йордан Атанасов, който почина на 19 октомври на 86-годишна възраст. Почит към приноса му за развитието на спорта засвидетелстваха с венци от Министерството на младежта и спорта (ММС) и от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

Йордан Атанасов беше човек с висок морал, в сърцето си той носеше спорта и животът му мина на стадиона, каза пред БТА председателят на ямболския Клуб по лека атлетика „Тунджа” Капка Йоргова. Той създаде наистина много добри спортисти с постижения не само в национален, но и в международен мащаб като Тотка Петрова, Виолета Цветкова, Красимир Брайков, Тома Томов и много други, посочи тя.

Именно Атанасов е човекът, създал ямболския клуб и го поддържаше през годините. Той е и сред основателите на крос „Диана”. Благодарение на него този най-стар у нас лекоатлетически пробег се провежда без прекъсване, като тази година ще направим 60-ото му издание, каза още Йоргова.

Йордан Атанасов е моят единствен треньор. Това е човекът, на когото ще съм винаги благодарна, затова че ме изгради като личност и постигнах тези високи резултати, каза двукратната световната шампионка (1977, 1979) и национална рекордьорка Тотка Петрова.

„Най-силният урок, който ми даде е да гоня целите си и да ги постигам. Той беше изключително дисциплиниран, с морал, знаещ, можещ и се доказа като една от водещите фигури в лека атлетика в средните бягания”, допълни тя.

Тотка Петрова е състезателката с най-високи постижения под ръководството на Йорданов. Два пъти е носителка на Световната купа - в Дюселдорф през 1977 г. на 800 метра и в Монреал през 1979 г. на 1500 метра. Тя е двукратна световна студентска шампионка, носителка на Купа Европа, европейска шампионка и рекордьорка на България на 1500 метра с резултат 3:57.4 минути. През 1977 година Петрова е избрана и за Спортист на Балканите в традиционната анкета на БТА.

Сред възпитаниците на заслужилия треньор са още Красимир Брайков - шампион на Купа Европа на 400 м през 2011 г., балкански шампион в зала и на открито, участник в Световните студентски игри в Китай 2011 г., също и Тома Томов - четирикратен балкански шампион и полуфиналист на Олимпийските игри в Сеул през 1988 г.

През школата на Йордан Атанасов са минали стотици състезатели. Сред тях са и съпругата му Галина Атанасова, постигнала шесто място на 800 метра на Световните студентски игри в Мексико през 1979 г., както и дъщеря му Мария Атанасова-Цветкова, национална шампионка на 400 метра, а понастоящем заместник-министър на младежта и спорта.

Почит към Атанасов на поклонението отдадоха кметът на Ямбол Валентин Ревански, народният представител от региона Стоян Петков, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, зам.-кметът на Ямбол Диана Димитрова, представители на спортните среди, общественици и граждани.

Йордан Атанасов е роден на 19 август 1940 г. в ямболското село Каравелово. През 1966 година завършва висшето си образование във ВИФ (сега Национална спортна академия), след което се отдава на треньорска дейност. По данни на БФЛА през годините негови възпитаници печелят над 500 медала от Държавни първенства, 20 медала от Балкански игри, 16 медала от Купа Европа и имат два полуфинала от Световни първенства и Олимпийски игри. Според информация от ямболския Клуб по лека атлетика „Тунджа” подготвени от Атанасов лекоатлети са подобрили 14 национални, три балкански и два световни студентски рекорда.

През 2024 година, когато Ямбол отбеляза 100 години лека атлетика Община Ямбол го отличи като треньор на столетието. През същата година той беше удостоен и със званието „Почетен гражданин на Ямбол“ за изключителен принос към развитието на града.

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