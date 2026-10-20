Нова дата за мача в Мездра

Локомотив (Мездра) е домакин на Спартак II (Плевен) на 22 октомври, четвъртък от 15:00 часа. Двубоят е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. Според предварителната програма, той трябваше да се играе с 24 часа по-късно. Новата дата е фиксирана, след договорка между двата отбора.
Северозападна Трета лига – X кръг
22 октомври 2026 г., четвъртък, 15:00 часа:
Локомотив (Мездра) - Спартак II (Плевен)
Етър II (Велико Търново) - Левски 2007 (Левски)
23 октомври 2026 г., петък, 15:00 часа:
Академик (Свищов) - Бдин (Видин)
Партизан (Червен бряг) - Чавдар Троян
Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени
Севлиево – почива
Ком (Берковица) – почива