Нова дата за мача в Мездра

Локомотив (Мездра) е домакин на Спартак II (Плевен) на 22 октомври, четвъртък от 15:00 часа. Двубоят е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. Според предварителната програма, той трябваше да се играе с 24 часа по-късно. Новата дата е фиксирана, след договорка между двата отбора.

Северозападна Трета лига – X кръг

22 октомври 2026 г., четвъртък, 15:00 часа:

Локомотив (Мездра) - Спартак II (Плевен)

Етър II (Велико Търново) - Левски 2007 (Левски)

23 октомври 2026 г., петък, 15:00 часа:

Академик (Свищов) - Бдин (Видин)

Партизан (Червен бряг) - Чавдар Троян

Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени

Севлиево – почива

Ком (Берковица) – почива

Промени в десети кръг на Северозападната Трета лига

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