Промени в десети кръг на Северозападната Трета лига

Корекции са извършени в програмата за десетия кръг на Североизточната Трета лига. Единият от двубоите ще се изиграе с 24 часа по-рано – на 22 октомври, четвъртък. Останалите ще се проведат на следващия ден, както е според предварителната програма, но ще започнат с един час по-рано.

Северозападна Трета лига – X кръг

22 октомври 2026 г., четвъртък, 15:00 часа:

Етър II (Велико Търново) - Левски 2007 (Левски)

23 октомври 2026 г., петък, 15:00 часа:

Академик (Свищов) - Бдин (Видин)

Партизан (Червен бряг) - Чавдар Троян

Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени

Локомотив (Мездра) - Спартак II (Плевен)

Севлиево – почива

Ком (Берковица) – почива

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