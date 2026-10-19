Промени в десети кръг на Северозападната Трета лига

Корекции са извършени в програмата за десетия кръг на Североизточната Трета лига. Единият от двубоите ще се изиграе с 24 часа по-рано – на 22 октомври, четвъртък. Останалите ще се проведат на следващия ден, както е според предварителната програма, но ще започнат с един час по-рано.
Северозападна Трета лига – X кръг
22 октомври 2026 г., четвъртък, 15:00 часа:
Етър II (Велико Търново) - Левски 2007 (Левски)
23 октомври 2026 г., петък, 15:00 часа:
Академик (Свищов) - Бдин (Видин)
Партизан (Червен бряг) - Чавдар Троян
Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени
Локомотив (Мездра) - Спартак II (Плевен)
Севлиево – почива
Ком (Берковица) – почива