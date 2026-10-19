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Промени в десети кръг на Северозападната Трета лига

  • 19 окт 2026 | 17:42
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Промени в десети кръг на Северозападната Трета лига

Корекции са извършени в програмата за десетия кръг на Североизточната Трета лига. Единият от двубоите ще се изиграе с 24 часа по-рано – на 22 октомври, четвъртък. Останалите ще се проведат на следващия ден, както е според предварителната програма, но ще започнат с един час по-рано.

Северозападна Трета лига X кръг

22 октомври 2026 г., четвъртък, 15:00 часа:

Етър II (Велико Търново) - Левски 2007 (Левски)

23 октомври 2026 г., петък, 15:00 часа:

Академик (Свищов) - Бдин (Видин)

Партизан (Червен бряг) - Чавдар Троян

Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени

Локомотив (Мездра) - Спартак II (Плевен)

Севлиево – почива

Ком (Берковица) – почива

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