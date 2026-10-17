Хикс след шоу с десет гола в Плевен

5:5 приключиха в Плевен, втория отбор на местния Спартак и Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. Вихрено начало за домакините с голове на Алекс Чакъров, Теодор Радоевски и Мишел Таиров. Гостите не се предадоха и Иван Христов върна едно попадение в 35-ата минута. После Таиров уцели гредата. Последва още един пропуск пред вратата на Янтра. След това, футболистите от Полски Тръмбеш проведоха обрата. За него вкараха Калоян Илиев, Тони Маречков, Любомир Генчев и Момчил Кузманов – 3:5. Накрая с попаденията на Чакъров и Таиров беше фиксиран хиксът.

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