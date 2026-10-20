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Брутален инцидент на UFC Канада: Полицай повали фен със суплес по време на масов бой

  • 20 окт 2026 | 15:43
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Брутален инцидент на UFC Канада: Полицай повали фен със суплес по време на масов бой

По време на бойната галавечер на UFC в зала „Роджърс Плейс“ в Едмънтън, Албърта (Канада), напрежението избухна не само в октагона, но и сред публиката. Видеоклип, запечатал брутален сблъсък на трибуните, се разпространи светкавично в социалните мрежи. Кадрите показват масово сбиване между зрители, охраната на съоръжението и местната полиция.

Кулминацията на хаоса настъпва, когато служител на реда хваща един от привържениците в гръб и го хвърля назад с агресивен суплес право върху пода на залата. При тежкия удар задната част на тялото и главата му понасят сериозен сблъсък, след което човекът мигновено се сковава. На записа изглежда, че след падането срещу него е използван и електрошок, макар действията на полицаите да не се виждат напълно ясно.

От медията mmafighting.com са потърсили официален коментар от отдела за връзки с обществеността на полицията в Едмънтън за установяване на автентичността на видеото и изясняване на обстоятелствата около инцидента, но към момента все още няма получен отговор.

Самото събитие на UFC в Едмънтън предложи изключително атрактивни битки. Цели 12 от общо 13 двубоя приключиха преди финалния гонг с нокаут или събмишън. В главното събитие канадският боец Майк Малот постигна впечатляваща победа, след като нокаутира Хоакин Бъкли с удар с коляно във втория рунд.

Майк Малот взриви публиката в Канада с победа над Хоакин Бъкли
Майк Малот взриви публиката в Канада с победа над Хоакин Бъкли
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