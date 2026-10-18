Майк Малот взриви публиката в Канада с победа над Хоакин Бъкли

Канадският боец Майк Малот зарадва местните привърженици на бойната галавечер UFC Едмънтън, постигайки впечатляващ нокаут срещу Хоакин Бъкли в главния двубой на събитието.

След равностоен първи рунд, в който и двамата бойци действаха предпазливо и с подчертано уважение към силата на противника, темпото рязко се повиши в началото на втората част. Бъкли се втурна в атака с боксови комбинации, но Малот бързо реагира и го притисна до оградата в клинч в опит да го изтощи.

При последвалото разкъсване на дистанцията канадецът нанесе унищожителен удар с коляно директно в лицето на Бъкли. Попадението изби протектора за зъби на американеца и го прати в пълен нокаут на пода на октагона.

С този категоричен успех боецът с прякор „Пропър“ записа пета поредна победа, като три от тях са постигнати преди да се стигне до последния гонг. За Бъкли това е трето поредно поражение и първа загуба с нокаут от почти четири години насам.

В интервюто си след двубоя с Пол Фелдър канадецът отбеляза, че макар да не е сред най-шумните бойци на пресконференции, умее да привлича вниманието вътре в клетката:

„Може би говоря тихо, но удрям изключително здраво.“

Относно следващите си стъпки в категорията, Малот отново подчерта, че не обича директно да посочва имена, но гледа уверено към елита в дивизията:

„Виждам много опасни съперници сред най-добрите десет. Целя се минимум в топ 10, а защо не и в челната петица.“

Ето как завършиха останалите битки:

Жасмин Жасудавицус победи Ерин Бланчфилд с единодушно съдийско решение Кристиан Перес победи Кайл Нелсън с КО, Рунд 1

Марк-Андре Барио победи Кайл Даукаус с ТКО, Рунд 1

Тими Куамба победи Луис Джурдейн със събмишън, Рунд 2

Мандел Нало победи Нейт Лендуеър с ТКО, Рунд 2

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