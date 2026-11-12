От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

От Манчестър Юнайтед продължават да следват стъпките по назначаването на Маурисио Почетино за нов наставник на тима. “Дейли Мейл” информира, че от “Олд Трафорд” вече са отправили официално запитване към Футболната федерация на САЩ относно възможността да привлекат аржентинеца. Това е първата официална стъпка на “червените дяволи” към назначаването на Почетино, след като още вчера стана ясно, че представителите на 20-кратните шампиони и наставника са постигнали устна договорка. От Манчестър Юнайтед ще трябва да платят откупващата клауза на бившия наставник на Тотнъм и Челси в размер на 10 милиона долара (7.4 млн. паунда) и още 2 милиона долара за неговия щаб.

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Това се е случило веднага след завръщането на изпълнителния директор на тима Омар Берада и спортния директор Джейсън Уилкокс от Монако, където те бяха на среща със съсобственика на тима Джейсън Уилкокс. Именно на тази среща се очакваше да бъде взето окончателното решение за уволнението на Майкъл Карик, което е много вероятно да бъде оповестено още днес. Самото назначаване на Маурисио Почетино вероятно ще се забави, тъй като тепърва предстоят допълнителни разговори, а аржентинецът иска да остане начело на САЩ за двата предстоящия двубоя с Хаити от 1/4-финалите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ и едва след тях да напусне.

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“Дейли Мейл” допълва, че шефовете на Манчестър Юнайтед са склонни да приемат, че аржентинеца ще води САЩ в тези мачове, което много вероятно ще постави “червените дяволи” в ситуация, в която те ще трябва да бъдат водени от временен наставник в дербито с Ливърпул след паузата. Много е вероятно този човек да бъде Дарън Флетчър, който водеше тима в няколко мача след уволнението на Рубен Аморим.

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Снимки: Gettyimages