Откриха общински плувен басейн в Равно поле

Нов общински плувен басейн беше открит в село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Съоръжението е изградено в двора на местното ОУ „Христо Ботев“ и ще се използва за плувни тренировки и състезания на деца, съобщава Balkanec.bg.

В новата спортна база ще провежда занимания плувен клуб „Сотирови“. Очаква се съоръжението да даде възможност на повече деца от Равно поле и общината да практикуват плуване.

На официалното откриване присъстваха представители на местната власт, а басейнът беше осветен от свещеник.

Община Елин Пелин планира изграждането на още един басейн, предназначен за по-малките деца. Засега не е обявен конкретен срок за реализацията на намерението.

Изграждането на плувен басейн в двора на ОУ „Христо Ботев“ е заложено в плановете на общината от години.

Още през 2022 г. кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов посочва проекта сред предстоящите инвестиции в образователната и спортната инфраструктура.

Новото съоръжение разширява възможностите за детски спорт в Равно поле, където през последните години са изградени и други спортни площадки.

Към момента няма обявена информация за стойността на инвестицията, графика на тренировките и условията, при които басейнът ще бъде достъпен за деца извън спортния клуб.

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