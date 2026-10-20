Ню Йорк Рейнджърс продължава без грешка у дома

Ню Йорк Рейнджърс запази перфектния си баланс пред собствена публика от началото на сезона в НХЛ, след като надигра убедително Анахайм Дъкс с 5:2 на леда в „Медисън Скуеър Гардън“.

С този триумф нюйоркчани (7-3-1) записаха шеста поредна домакинска победа (6-0-0) – постижение, което клубът не бе записвал от кампанията 1990/91, когато стартира с осем последователни успеха в залата си. За сравнение, през миналия сезон „рейнджърите“ стигнаха до шестата си победа у дома едва в края на януари.

„През миналия сезон определено изпитвахме трудности на собствен лед. Страхотно е, че сега започваме по такъв начин. Атмосферата в залата е невероятна и това много ни помага. Ще направим всичко възможно да задържим това темпо“, заяви нападателят Алекси Лафрение, който се отличи с две асистенции.

Оливър Бьоркстранд бе най-резултатен с два гола, а Шон Дързи, Джей Ти Милър и Гейб Перо добавиха по едно попадение. Стражът Дилън Гаранд отново се представи на високо ниво, отразявайки 29 шайби. Младият вратар, който пое ролята на титуляр след тежката контузия на Игор Шестьоркин в началото на октомври, е допуснал два или по-малко гола в пет от шестте си мача като титуляр през сезона.

New York goal! Scored by Oliver Bjorkstrand with 16:34 left in the 3rd. Assisted by Taylor Raddysh and Braden Schneider. NYR: 5 | ANA: 0 #ANAvsNYR #NYR #FlyTogether https://t.co/O6kiemZu58 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 20, 2026

„Рейнджърс“ се възползваха максимално от умората на съперника, чието пътуване до Ню Йорк бе белязано от 15-часово закъснение заради технически проблем със самолета. Домакините откриха резултата още в 78-ата секунда на мача, когато Дързи се разписа със силен изстрел от синята линия. Така нюйоркчани вкараха в първите две минути на двубоя за трето поредно домакинство – нещо, което отборът не беше правил от март 1989 година.

През втората третина домакините наложиха пълно превъзходство. Джей Ти Милър удвои преднината при числено превъзходство в 24:38 минута, след като отклони изстрел на Адам Фокс. В средата на частта Гейб Перо покачи на 3:0 след блестяща комбинация с участието на Дързи, Лафрение и Мика Зибанедяд. Малко по-късно Бьоркстранд отне шайбата от Бекет Сенеке, излезе сам срещу вратаря Виле Хусо и не сгреши за 4:0.

New York goal! Scored by Sean Durzi with 18:42 left in the 1st. Assisted by Pavel Dorofeyev and Tye Kartye. NYR: 1 | ANA: 0 #ANAvsNYR #NYR #FlyTogether https://t.co/Osr0tQMJOf — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 19, 2026

В началото на третия период Бьоркстранд реализира второто си попадение в мача за 5:0 след асистенция на Тейлър Радиш. В заключителните две минути гостите от Анахайм върнаха два гола в рамките на 36 секунди чрез Ник Дженсън и Ей Джей Гриър, оформяйки крайното 5:2.

За „патоците“ (4-4-0) това бе трето поредно поражение след силния старт на кампанията. Вратарят на тима Виле Хусо завърши срещата с 25 спасявания, а Ник Дженсън записа първия си мач за сезона.

Микаел Гранлунд се завърна в състава на Анахайм, след като пропусна един мач заради контузия в горната част на тялото. Той отправи два точни удара към вратата и завърши с показател минус 2 за 16:08 минути на леда.

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