Лейкърс освободи Далтън Кнехт преди началото на сезона

Лос Анджелис Лейкърс освободи бившия избор от първия кръг на драфта Далтън Кнехт, за да спази ограничението от 15 играчи в състава си преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава агенция Ройтерс.

25-годишният американец, който играе като крило, имаше средно по 4,2 точки и 1,4 борби за 10,2 минути в 54 мача през миналия сезон. В предходната кампания 2024/2025 той записа средни показатели от 9,1 точки и 2,8 борби за 78 мача като новобранец и изглеждаше като обещаващ играч за ротацията на "езерняците".

По време на предсезонната подготовка от началото на октомври Кнехт игра в четири от петте мача на Лейкърс, но се разписа само срещу Голдън Стейт Уориърс на 6 октомври, когато отбеляза 11 точки.

Далтън Кнехт беше избран под номер 17 в драфта на НБА през 2024 година, след като бе играч на годината в Югоизточната конференция на колежанското първенство в САЩ, както и част от идеалния отбор на лигата в единствената си година с тима на Университета в Тенеси.

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