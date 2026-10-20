Син на ръгби легенда и 17-годишен талант пренаписват историята в Лион

Френските таланти Феликс Балшоу и Моис Куаме направиха сериозна крачка към класиране за Next Gen ATP Finals, след като записаха запомнящи се победи на старта на турнира от сериите АТР 250 в Лион.

Двадесетгодишният Балшоу демонстрира хладнокръвие и отличен бекхенд с една ръка, за да запише първата си победа в основна схема на ниво АТР Тур. Намиращият се на 186-о място в световната ранглиста французин се наложи над португалеца Жайме Фария с 6:2, 4:6, 6:3. С този успех той се изкачи до осмото място в класацията за финалния турнир в Реджо Калабрия, в който участват 8-те най-добри тенисисти на сингъл до 20-годишна възраст.

Felix Balshaw, you're a wizard! 🧙‍♂️ #GrandPrixAuvergneRhoneAlpes https://t.co/Cx6caYuW1X — ATP Tour (@atptour) October 19, 2026

„Нямам думи. Този успех показва, че трудът, който положихме с екипа ми, най-накрая дава резултат. Изключително съм щастлив, че го постигнах пред тази невероятна публика. Емоциите са много силни“, сподели развълнуваният Балшоу непосредствено след срещата.

Синът на световния шампион по ръгби с Англия от 2003 година Иън Балшоу прави впечатляващ прогрес през 2026 година. Високият 190 сантиметра тенисист започна сезона като номер 718 в света, но благодарение на постоянството си достигна до рекордното за него 186-о място в класацията на АТР.

A special moment 🙌 Felix Balshaw claims his first ATP Tour win in front of a home crowd, 6-2 4-6 6-3 vs Faria! #GrandPrizAuvergneRhoneAlpes https://t.co/7r8nj0qKlh — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2026

Балшоу получи възможност да участва в основната схема на турнира чрез програмата ATP Next Gen Accelerator, която предоставя допълнителни шансове за изява на водещите млади състезатели. В двубоя срещу 56-ия в света Фария французинът реализира 32 печеливши удара за час и 45 минути игра. В следващия кръг той ще се изправи срещу двукратния шампион Юго Юмбер или Корентен Муте.

Във вечерната сесия 17-годишният Моис Куаме също зарадва местните привърженици, побеждавайки италианеца Лоренцо Сонего със 7:6(2), 6:4 в битка, продължила час и 51 минути. С този успех получилият „уайлд кард“ французин се нареди на трето място сред най-младите победители в историята на надпреварата след своя сънародник и треньор Ришар Гаске (16-годишен през 2003 г.) и легендата Роджър Федерер (17-годишен през 1999 г.).

Perfect start 🌟 Moise Kouame kicks off his Lyon campaign with a 7-6 6-4 victory over Sonego! #GrandPrixAuvergneRhoneAlpes https://t.co/w1bqrwaVhe — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2026

Куаме, който по-рано през сезона достигна до третия кръг на „Ролан Гарос“, вече заема деветата позиция в надпреварата за финалите в Реджо Калабрия. Във втори кръг в Лион младият тенисист ще срещне поставения под номер шест Лоренцо Мусети.

Убедителен старт за Лоренцо Мусети в Лион

„Всеки път, когато играя във Франция, усещането е невероятно и имам чувството, че мога да победя всеки. Всичко това е благодарение на вас, феновете. Благодаря ви за подкрепата“, заяви Куаме пред публиката след триумфа си.

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