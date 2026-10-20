Убедителен старт за Лоренцо Мусети в Лион

Лоренцо Мусети започна по отличен начин участието си на турнира по тенис в Лион, след като записа категорична победа над сънародника си Матео Арналди с 6:1, 6:4 в първия кръг на надпреварата.

Поставеният под номер 25 в световната ранглиста италианец доминираше изцяло в първия сет, като бързо го спечели с 6:1. Във втората част Арналди окажа много по-сериозна съпротива, като ключът към крайния успех бе при резултат 4:4 гейма. Тогава Мусети бе поставен под сериозен натиск, но успешно неутрализира четири точки за пробив, преди да спечели подаването си и впоследствие да затвори мача с 6:4.

Това бе шеста победа за Мусети от шест мача срещу Арналди в професионалния тур. Двамата се изправиха един срещу друг за първи път още през 2019 г. на Чалънджъра в Барлета, а на ниво ATP и Големия шлем Мусети има спечелени двубои в Рим (2023), Бостад (2023), Откритото първенство на Австралия (2025) и Вашингтон (2026). С днешния успех той продължава перфектната си серия срещу този съперник.

С класирането си за осминафиналите Лоренцо Мусети очаква победителя от двубоя между Лоренцо Сонего и Моиз Куаме, за да разбере срещу кого ще се изправи в следващия кръг от надпреварата във Франция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages