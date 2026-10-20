Лампард: Гордея се с отбора, резултатът е болезнен

Мениджърът на Ковънтри Франк Лампард остана доволен от представянето на своя отбор въпреки загубата с 1:3 при гостуването на Тотнъм в среща от 7-ия кръг на Премиър лийг. Специалистът похвали футболистите си за смелата игра, но изрази съмнения относно редовността на втория гол на домакините, отбелязан от Омар Мармуш.

„Много съм доволен от представянето. Бяхме напълно равностойни в мача. Те отбелязаха два великолепни гола, макар че при втория имаше спорна ситуация заради вдигната ръка в лицето на наш футболист. Самото завършване обаче беше качествено", започна Лампард.

"Гордея се с представянето ни. Крайният резултат 3:1 е болезнен заради последния гол. Създадохме няколко добри положения. Искахме да започнем силно, защото Тотнъм играе добре в началото на всеки свой домакински мач, но досега не е получавал това, което заслужава", допълни специалистът..

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"Бяхме смели, изнасяхме играта напред и успявахме да включваме повече футболисти в атаките. Отделни играчи като Рудони и Томас-Асанте показаха качествата си. Осем от момчетата играха в Чемпиъншип през миналия сезон, а сега демонстрираха колко са израснали", продължи англичанинът.

"Не обичам да правя сметки въз основа на програмата, защото всички мачове са трудни. Доволни ли сме? Винаги ще искаме повече. Смятаме, че имаше още няколко точки, които можехме да спечелим“, завърши Лампард.

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Снимки: Gettyimages