Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм

Лампард: Гордея се с отбора, резултатът е болезнен

  • 20 окт 2026 | 04:49
  • 200
  • 0

Мениджърът на Ковънтри Франк Лампард остана доволен от представянето на своя отбор въпреки загубата с 1:3 при гостуването на Тотнъм в среща от 7-ия кръг на Премиър лийг. Специалистът похвали футболистите си за смелата игра, но изрази съмнения относно редовността на втория гол на домакините, отбелязан от Омар Мармуш.

„Много съм доволен от представянето. Бяхме напълно равностойни в мача. Те отбелязаха два великолепни гола, макар че при втория имаше спорна ситуация заради вдигната ръка в лицето на наш футболист. Самото завършване обаче беше качествено", започна Лампард.

"Гордея се с представянето ни. Крайният резултат 3:1 е болезнен заради последния гол. Създадохме няколко добри положения. Искахме да започнем силно, защото Тотнъм играе добре в началото на всеки свой домакински мач, но досега не е получавал това, което заслужава", допълни специалистът..

Красиви голове донесоха първа победа на Тотнъм за сезона
Красиви голове донесоха първа победа на Тотнъм за сезона

"Бяхме смели, изнасяхме играта напред и успявахме да включваме повече футболисти в атаките. Отделни играчи като Рудони и Томас-Асанте показаха качествата си. Осем от момчетата играха в Чемпиъншип през миналия сезон, а сега демонстрираха колко са израснали", продължи англичанинът.

"Не обичам да правя сметки въз основа на програмата, защото всички мачове са трудни. Доволни ли сме? Винаги ще искаме повече. Смятаме, че имаше още няколко точки, които можехме да спечелим“, завърши Лампард.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Марк Геи: Колениченето преди мачовете загуби своята сила

Марк Геи: Колениченето преди мачовете загуби своята сила

  • 20 окт 2026 | 02:22
  • 456
  • 0
УЕФА постави ултиматум на ФИФА

УЕФА постави ултиматум на ФИФА

  • 20 окт 2026 | 02:05
  • 574
  • 0
Започнаха спекулации за евентуален наследник на Моуриньо в Реал Мадрид

Започнаха спекулации за евентуален наследник на Моуриньо в Реал Мадрид

  • 20 окт 2026 | 01:40
  • 1676
  • 0
Нико Ковач: Моментните резултати не ни радват, но не правим драма

Нико Ковач: Моментните резултати не ни радват, но не правим драма

  • 20 окт 2026 | 01:17
  • 489
  • 0
Хетафе измъкна равенство с човек по-малко срещу Райо Валекано

Хетафе измъкна равенство с човек по-малко срещу Райо Валекано

  • 20 окт 2026 | 00:13
  • 520
  • 0
Красиви голове донесоха първа победа на Тотнъм за сезона

Красиви голове донесоха първа победа на Тотнъм за сезона

  • 20 окт 2026 | 00:03
  • 3717
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

  • 19 окт 2026 | 20:53
  • 25301
  • 61
Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

  • 19 окт 2026 | 17:25
  • 48291
  • 250
ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

  • 19 окт 2026 | 17:37
  • 36595
  • 54
Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

  • 19 окт 2026 | 15:56
  • 36830
  • 48
Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

  • 19 окт 2026 | 18:51
  • 56727
  • 33
Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 21523
  • 36