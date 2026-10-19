Красиви голове донесоха първа победа на Тотнъм за сезона

Тотнъм постигна първата си победа в Премиър лийг през този сезон, след като надви Ковънтри с 3:1 у дома в среща от 7-ия кръг. „Шпорите“ прекъснаха серията си от шест шампионатни мача без успех и могат да си отдъхнат. Точни за тази победа бяха завърналия се сред титулярите Джеймс Мадисън (14′), Омар Мармуш (59′) и Бен Дейвис (96′), като първите две попадения бяха доста красиви. За гостите се разписа Джак Рудони (50′).

Лондончани поведоха в 14-ата минута, когато Мохамед Кудус подаде към Джеймс Мадисън на границата на наказателното поле, а халфът с великолепен далечен удар изпрати топката в мрежата. Това бе първият шампионатен мач като титуляр за Мадисън след пауза от 536 дни и той го ознаменува по най-добрия начин.

Само пет минути по-късно Доминик Соланке също се разписа, но попадението му бе отменено заради засада.

Ковънтри успя да изравни в 50-ата минута. Джак Рудони опита центриране, но топката бе прекалено силна за неговия съотборник. Тя обаче се върна при Рудони, който реши да стреля и успя да преодолее Антонин Кински - 1:1.

Равенството се задържа само девет минути. В 59-ата Омар Мармуш получи топката пред наказателното поле, освободи се от защитник, обърна се и с мощен удар върна преднината на Тотнъм.

В 82-рата минута домакините пропуснаха нова добра възможност. Матеуш Фернандеш достигна до отскочила топка на границата на наказателното поле и отправи опасен удар, но вратарят Карл Ръшуърт направи отлично спасяване.

В добавеното време лондончани все пак решиха всичко с трети гол. След разбъркване в наказателното поле топката попадна в Соланке, който я върна за Бен Дейвис, а той с удар по земя успя да я промуши под плонжа на вратаря за крайното 3:1.

Така Тотнъм се поздрави с успеха и с актив от 6 точки излезе на 16-ото място в класирането. Ковънтри е със същия актив, но вече на 17-ата позиция.

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Снимки: Gettyimages