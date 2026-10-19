Александра Миланова и Афион с трета поредна загуба в Турция

Националката Александра Миланова и нейният Синада Хотелс Афион Беледийе Юнташ записаха трета поредна загуба в турската Султанлар лига. Миланова и компания допуснаха обрат и отстъпиха у дома на Арас Карго с 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25) в мач от 4-ия кръг на първенството.

Афион се смъкна на последното 14-о място във временното класиране с едва 1 победа, 3 загуби и 2 точки в актива си. В следващия 5-и кръг Миланова и съотборничките й са гости на Илбанк (Анкара), който също е с 1 победа и 3 загуби до момента. Срещата е в неделя (25 октомври) от 15,00 часа българско време.

Александра Миланова игра цял мач и завърши с едва 4 точки (25% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - -3).

Най-резултатни за Афион станаха Севджи Солак (2 аса) и Лиза Сафронова (1 ас) с по 13 точки.

За гостите от Арас гръцката националка Марта Антули заби страхотните 25 точки (4 блока, 2 аса и 40% ефективност в атака - +20 за победата.

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