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Силна Моника Кръстева с 14 точки, Коста Волпино с 4-а поредна победа в Серия А2

  • 19 окт 2026 | 20:55
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Силна Моника Кръстева с 14 точки, Коста Волпино с 4-а поредна победа в Серия А2

Националката Моника Кръстева и нейният КБЛ (Коста Волпино) записаха 4-а поредна победа от началото на сезона в италианската Серия А2. Кръстева и съотборничките й се наложиха като гости на Еречи (Бусто Арсицио) с 3:1 (25:20, 30:28, 23:25, 25:17) в мач от 4-ия кръг на шампионата.

Така Коста Волпино са еднолично начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки. В следващия 5-и кръг Кръстева и компания са домакини на бившия тим на българката Панбиско Леонеса (Алтамура). Срещата е в неделя (25 октомври) от 17,00 часа българско време.

Моника Кръстева игра за първи път цял мач като титулярка за своя тим и реализира 14 точки (45% ефективност в атака - +5) за успеха.

Най-полезна за Коста Волпино стана Джулия Висчони с 23 точки (5 блока!, 42% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +8) и бе обявена за MVP, a Пък Худжърс добави 20 точки за победата.

За домакините от Бусто Арсицио Емма Канин (4 аса, 35% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +7) и резервата Брунела Фуско (2 блока, 1 ас и 34% ефективност в атака - +7) завършиха с 15 и 14 точки.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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