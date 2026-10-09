Роналдо се завърна подобаващо и отговори на скандала с гол за победа на Ал-Насър

Кристиано Роналдо отговори на критиките по подобаващ начин след големия скандал, който сътвори на национално ниво, и при завръщането си в клубния футбол направи силно представяне, отбелязвайки гол за победата на отбора си Ал-Насър с 3:0 при домакинството на Ал-Дирия в срещата от осмия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. С попадението Супер Седем се доближи още повече до преследваната от него кота 1000 в голмайсторската си сметка, тъй като вече има отбелязани 980 гола на професионално ниво.

𝟵𝟴𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 ! 🐐⚽️ https://t.co/55lQJ3Czpj — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 9, 2026

Благодарение на успеха шампионите се изкачиха на второ място във временното класиране с 19 точки, колкото има и лидерът Ал-Кадисия. С пункт по-малко е Ал-Хилал, като тепърва тимът, воден от Симоне Индзаги, все още не е изиграл своя мач от кръга. Ал-Итихад, който е със 17 точки, също е със среща по-малко, което означава, че тепърва може да има много размествания в таблицата.

🚨𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ! 𝗔𝗹 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗿 𝟯-𝟬 𝗔𝗹 𝗗𝗶𝗿𝗶𝘆𝗮𝗵 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗶𝗿𝗲 : 1️⃣ Al Qadsiah - 19 pts 2️⃣ Al Nassr - 19 pts 3️⃣ Al Hilal - 18 pts (-1) 4️⃣ Al Ittihad - 17 pts (-1) ⚠️ Rdv demain à 20h : Al Hilal vs Al Ittihad https://t.co/H508R1vnM2 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 9, 2026

През първата част се получи истинска португалска фиеста, тъй като цели трима представители на "мореплавателите" бяха замесени в двете попадения на домакините до почивката. Кристиано Роналдо демонстрира лидерските си качества и откри резултата в 23-тата минута, а в 35-ата Саму Коща покачи. За втория гол пък с асистенция се отчете Жоао Феликс.

⚽️ CRISTIANO RONALDO BUTEUR !!! 🐐 IL EST À 20 BUTS DES 1000 BUTS 🔥🔥 23’ | Al Nassr 1 - 0 Al Diriyah https://t.co/7saqfaBqI6 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 9, 2026

Иначе цяло чудо бе, че Ал-Насър не се оттегли на почивката с по-убедителна преднина, тъй като до съдийския сигнал, разделил двете половини от срещата, домакините стреляха цели седем пъти в рамките на вратата.

⚽️ SAMU COSTA 🇵🇹 POUR LE 2-0 ! Magnifique corner de João Félix. 35’ | Al Nassr 2 - 0 Al Diriyah https://t.co/ZEtK3UphE9 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 9, 2026

Малко преди края на редовното време в 77-ата минута Кингсли Коман уби интригата с трето попадение, за което асистира Садио Мане.

KINGLSEY COMAN 🇫🇷 BUTEUR CE SOIR ! Il voulait faire la passe à Cristiano Ronaldo mais il était hors-jeu sur l’action 😂 77’ | Al Nassr 3 - 0 Al Diriyah https://t.co/2CBNpLFFLg — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 9, 2026

Следващият мач на Роналдо и компания ще бъде на 12 октомври (понеделник) от 21:15 часа българско време в Азиатската Шампионска лига, къдет посрещат тима на Нефтчи Фаргона от Узбекистан. Няколко дни по-късно пък на 15 октомври (четвъртък) от 21:00 часа е следващата шампионатна изява, която ще бъде гостуване на Ал-Ахли.

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