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Роналдо се завърна подобаващо и отговори на скандала с гол за победа на Ал-Насър

  • 9 окт 2026 | 22:51
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Роналдо се завърна подобаващо и отговори на скандала с гол за победа на Ал-Насър

Кристиано Роналдо отговори на критиките по подобаващ начин след големия скандал, който сътвори на национално ниво, и при завръщането си в клубния футбол направи силно представяне, отбелязвайки гол за победата на отбора си Ал-Насър с 3:0 при домакинството на Ал-Дирия в срещата от осмия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. С попадението Супер Седем се доближи още повече до преследваната от него кота 1000 в голмайсторската си сметка, тъй като вече има отбелязани 980 гола на професионално ниво.

Благодарение на успеха шампионите се изкачиха на второ място във временното класиране с 19 точки, колкото има и лидерът Ал-Кадисия. С пункт по-малко е Ал-Хилал, като тепърва тимът, воден от Симоне Индзаги, все още не е изиграл своя мач от кръга. Ал-Итихад, който е със 17 точки, също е със среща по-малко, което означава, че тепърва може да има много размествания в таблицата.

През първата част се получи истинска португалска фиеста, тъй като цели трима представители на "мореплавателите" бяха замесени в двете попадения на домакините до почивката. Кристиано Роналдо демонстрира лидерските си качества и откри резултата в 23-тата минута, а в 35-ата Саму Коща покачи. За втория гол пък с асистенция се отчете Жоао Феликс.

Иначе цяло чудо бе, че Ал-Насър не се оттегли на почивката с по-убедителна преднина, тъй като до съдийския сигнал, разделил двете половини от срещата, домакините стреляха цели седем пъти в рамките на вратата.

Малко преди края на редовното време в 77-ата минута Кингсли Коман уби интригата с трето попадение, за което асистира Садио Мане.

Следващият мач на Роналдо и компания ще бъде на 12 октомври (понеделник) от 21:15 часа българско време в Азиатската Шампионска лига, къдет посрещат тима на Нефтчи Фаргона от Узбекистан. Няколко дни по-късно пък на 15 октомври (четвъртък) от 21:00 часа е следващата шампионатна изява, която ще бъде гостуване на Ал-Ахли.

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