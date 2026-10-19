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Християн Димитров с 11 точки, Равена тръгна със загуба в Серия А2

  • 19 окт 2026 | 20:16
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Християн Димитров с 11 точки, Равена тръгна със загуба в Серия А2

Българският диагонал Християн Димитров и неговият Конзар (Равена) започнаха със загуба в новия сезон в италианската Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим падна като домакин на Юаса Батери (Гротадзолина) с 0:3 (21:25, 23:25, 27:29) в среща от първия кръг на шампионата.

Във втория кръг Равена ще гостува на Алва Инокс (Порто Виро), който пък стартира с победа с 3:0. Мачът е в неделя (25 октомври) от 19,00 часа българско време.

Християн Димитров игра стабилно цял мач и стана втори по резултатност с 11 точки (1 блок, 1 ас и 33% ефективност в атака - +1).

Най-резултатен за Равена стана Роберто Коминети с 15 точки (1 блок, 1 ас, 38% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +5).

За тима на Гротадзолина Оресте Кавуто (47% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +2) и Томазо Гуцо (4 блока и 29% ефективност в атака - +7) завършиха с 14 и 13 точки за победата.

Снимки: legavolley.it

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