Металург завърши с победа за Балканската купа

Новакът в WINBET Супер Волей Металург (Перник) завърши с победа участието си на турнира за Балканската купа в Гърция. Воденият от Франческо Моло тим надиграха косовския Луботени (Феризово) с 3:0 (25:18, 25:22, 25:20) в последния си мач на турнира, игран тази вечер пред едва 35 зрители в Каламата.

По този начин Металург приключи на 3-о място в крайното класиране за Балканската купа с 1 победа, 2 загуби и 3 точки.

Най-резултатни за Металург станаха Константин Манолев (1 блок, 45% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане +8) и влезлият като резерва Любослав Симеонов (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +6) с 11 и 10 точки за победата.

За тима на Луботени Ригон Байрами (1 блок и 34% ефективност в атака - +6) и Рони Москера Галвиш (1 блок, 2 аса, 36% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +2) реализираха по 13 точки.

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