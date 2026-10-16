Мареска: Поставени сме пред изпитание, но като цяло се справяме добре

Само в рамките на дни Манчестър Сити премина от надъхващ успех с 3:0 над Ливърпул като гост за първенство до домакинска загуба с 2:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Това се оказа едва второто поражение за тима от “Етихад” от началото на сезона, като отборът спечели другите си осем двубоя. Така “гражданите” посрещат седмия кръг в Премиър лийг като лидери с пълен актив. Мениджърът Енцо Мареска увери, че загубата срещу ПСЖ не е повлияла на играчите му. В събота Сити приема Ипсуич.

“Натоварената програма постави отбора пред сериозно изпитание, но като цяло футболистите се справиха добре след паузата за националните отбори и двата тежки мача срещу Ливърпул на „Анфийлд“ и ПСЖ у дома. Но утрешният мач също носи три точки, точно както двубоят на „Анфийлд“. Затова е важно да продължим добрата си серия и да се опитаме да спечелим“, подчерта Мареска.

Италианецът разкри, че е прегледал отново записа на загубата от Пари Сен Жермен и смята, че Манчестър Сити е заслужавал по-добър резултат.

„Вчера рано сутринта прегледах мача и впечатленията ми са същите. Преди да допуснем първия гол, имахме ситуация за дузпа след намесата срещу Раян Шерки, свободен удар на Енцо и корнер, след който топката се удари в напречната греда. След това допуснахме първия гол, а само минута по-късно и втория. В този момент загубихме дистанцията между играчите и равновесието си на терена. Това може да се случи, когато си мислиш, че срещу теб е най-добрият отбор в Европа, и за две минути резултатът става 0:2. Второто полувреме обаче беше фантастично. В крайна сметка смятам, че заслужавахме нещо повече. Това е футболът. Можем да си вземем поуки, а аз научих много неща от този мач, включително и от първото полувреме, защото имаше неща, които не функционираха. Това е добър процес на учене за мен и за всички в отбора“, заяви Мареска.

Мениджърът отново отбеляза, че не изпитва напрежение заради ситуацията около клуба и има пълно доверие на ръководството: “Много съм доволен и щастлив! Не изпитвам никакво напрежение, защото това не е нещо, което мога да контролирам. Съсредоточавам се единствено върху това как да спечелим следващите срещи. Имам пълно доверие на клуба. Разговарях с ръководството няколко пъти и те ми обясниха ситуацията, така че всичко ми е напълно ясно. Имам 100% доверие на клуба и на хората, които го управляват. Именно затова избрах да дойда тук“, обясни бившият мениджър на Челси.

Наставникът коментира и думите на Рубен Диаш, че хората не обичат Манчестър Сити да печели.

"Рубен каза, че хората не обичат Манчестър Сити да побеждава, но ние обичаме да печелим. Мисля, че това е добро послание към всички. От лична гледна точка виждам, че на фона на целия шум около клуба феновете, ръководството и отборът са станали още по-сплотени“, добави Мареска.

Мареска призна, че обмисля да даде почивка на Ерлинг Холанд в някой от предстоящите мачове заради натоварения календар: “В определен момент трябва да му дадем малко почивка, няколко дни извън тренировъчния процес. Обмисляме го. И не става дума само за Ерлинг.”

По отношение на Фил Фоудън той заяви, че английският национал тренира добре и е в положително настроение, но все още не е взел решение дали да го включи сред титулярите за следващия двубой: “Опитваме се да работим с него ден след ден. Той тренира добре и се представя добре, откакто започнахме работа. Настроението му е много положително. Ще видим как ще бъде утре. Той е на разположение, но ни предстоят толкова много мачове, че ще решим дали да започне като титуляр. Няма съмнение, че ще ни даде нещо.”

Италианецът разкри, че е разговарял с Пеп Гуардиола след двубоя в сряда, когато бившият мениджър на Манчестър Сити присъства на стадиона: “Видях го след мача. Разговаряхме за двубоя. Той беше много щастлив, че е на стадиона, и остана доволен от нещата, които видя. За феновете беше чудесно да го видят отново на трибуните. Това винаги ще бъде неговият дом.“

Той похвали и Аюб Буади за представянето му срещу ПСЖ, като подчерта способността на младия футболист да подобрява играта на съотборниците си.

„Той е фантастичен футболист. Хубавото при Аюб е, че когато е на терена, помага на съотборниците около себе си да се развиват. Именно това отличава играчите от най-висока класа. Понякога, когато такива футболисти са на терена, останалите около тях играят по-добре. А при Аюб усещането ми е точно такова – когато е на терена, всички около него стават по-добри футболисти“, завърши мениджърът на Манчестър Сити.

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