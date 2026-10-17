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Ман Сити 0:0 Ипсуич

  • 17 окт 2026 | 16:59
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Ман Сити 0:0 Ипсуич

Манчестър Сити и Ипсуич играят при 0:0 в мач от седмия кръг на Премиър лийг. “Гражданите” са лидер в класирането с пълен актив и шест последователни успеха до момента, но през седмицата претърпяха тежко поражение от ПСЖ в Шампионската лига и ще искат бързо да се върнат на победния път. Домакините постигнаха впечатляващ успех преди седмица над Ливърпул в опит да демонстрират, че проблемите извън терена не са засегнали тима. От своя страна новаците в Премиър лийг започнаха сравнително добре и до момента са спечелили три от шестте си двубоя, което ги поставя в средата на таблицата.

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска прави четири промени спрямо мача на “Анфийлд” преди седмица. Двамата основни полузащитници Елиът Андерсън и Енцо Фернандес получават почивка, а на техните места влизат Матео Ковачич и Аюб Буади, който прави и своя дебют като титуляр в Премиър лийг. Фил Фоудън и Жереми Доку също стартират.

В състава на Ипсуич има само две промени спрямо победата над Фулъм. Джейкъб Грийвс се завръща в състава, а Есекиел Паласиос заема място в средата на терена на мястото на Саша Лукич, който пък е извън групата.

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Снимки: Gettyimages

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