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Пред Sportal.bg: Капитанът на Балкан отправи послание към феновете преди мача в ЕвроКъп

  • 19 окт 2026 | 18:25
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Капитанът на Балкан Николай Грозев застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкрие очакванията си за утрешния мач на българския шампион с Лиеткабелис от турнира ЕвроКъп, който ще се изиграе от 19:00 часа в "Арена Ботевград". Баскетболистът на тима от Ботевград коментира и инфарктния мач с Рома, както и завръщането на някои от контузените играчи в тренировъчния процес.

- Изправяте се през поредно тежко предизвикателство в ЕвроКъп срещу един отбор (б.р. ), който не е много познат на българските фенове, но какво ще ни кажеш ние за съперника ви?
- Със сигурност те са доста непознат отбор за българските фенове, но последните години са се утвърдили като един сериозен участник в европейските турнири, специално в Еврокъп. Ще бъде доста труден мач. В последния кръг победиха отбора на ПАОК като домакини, така че със сигурност ще ни бъде доста трудно в утрешния мач. 

- Какъв тип съперник е литовският отбор?
- Както знаем за литовския баскетбол, те са един доста сериозен и един доста твърд отбор, който играе изключително твърдо в защита, с много движения в нападение, така че ние ще трябва да успеем да им се противопоставим. 

- До колко ще липсват контузените играчи? Добрата новина е завръщането на Димитър Димитров, какво ще даде той?
⁃ Той със сигурност ще допринесе с още опит и широчина на позиции 4 и 5. За останалите състезатели мога да кажа, че ще ни липсват страшно много, защото те са ни основните реализатори до момента в турнира и в българското първенство също, така че със сигурност ще се усети липсата им, но се надявам ние да компенсираме с повече желание. 

- Въпреки че загубихте в Рим (б.р. 72-77 след продължение), изиграхте един страхотен мач и бяхте на косъм от първата победа, какво ви даде този мач?
- Смятам, че ни даде увереност, че можем да победим някой отбор в ЕвроКъп и се надявам това да ни помогне занапред. Този равностоен мач за съжаление не успяхме да го спечелим накрая, но бяхме страшно близо.

- Виждаме, че залата не е толкова пълна колкото и на вас ви се иска да бъде, какво ще кажеш на феновете преди този мач?
- Искам да ги поканя на мача. Да заповядат утре от 19:00 часа (б.р. 20 октомври), да дойдат да ни подкрепят, надявам се да успеем да ги зарадваме, ако не с победа, то с хубава игра и желание, за да можем да ги накараме да идват и на другите мачове. Предварително им благодаря за подкрепата, която ще дадат на отбора. 

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Снимки: Sportal.bg

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