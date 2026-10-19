Позитивни новини за Балкан преди второто домакинство в ЕвроКъп

Отборът на Балкан ще се изправи срещу Лиеткабелис в четвъртия кръг на турнира ЕвроКъп. Срещата е утре от 19:00 часа в "Арена Ботевград", а преди срещата добри новини в лагера на българския шампион не липсват.

Голямата звезда на тима от Ботевград Джаванте МакКой тренира усилено, след като при първото домакинство в Ботевград на 7 октомври срещу турския Бахчешехир той получи тежка травма в глезена още в началото на мача и напусна терена. Американският гард не се появи повече в игра, а след това пропусна и визитата на Балкан в Рима, където неговите съотборници допуснаха поражение със 72-77 след продължение от Рома.



Прогнозите за възстановителния период на МакКой бяха 3-4 седмици, като обаче противно на очакванията той вече провежда занимания с топка, видя екипът на Sportal.bg по време на днешната тренировка на ботевградчани.

Позитивна новина е и присъствието на другия чуждестранен гард на тима Дарнел Едж в заниманието, който пък в Рим получи разтежение на бедрото, но по всичко личи, че ще бъде на линия за двубоя утре.

За пръв път на европейската сцена през този сезон с екипа на Балкан ще се появи и Димитър Димитров, който се завърна от контузия в двубоя с Левски от Sesame НБЛ през уикенда.



Тренировки поднови и мексиканецът Гаел Бонила.

До момента Балкан е с три загуби от три срещи, след като отстъпи с 84-98 на германския Рациофарм Улм като гост, след това допусна поражение с 61-100 от Бахчешехир у дома и след здрава битка записа загуба със 72-77 след продължение от Рома в Италия.

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