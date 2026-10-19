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Микаела Стоянова с 4 точки , Мачерата с трета поредна загуба в Италия

  • 19 окт 2026 | 16:51
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Микаела Стоянова с 4 точки , Мачерата с трета поредна загуба в Италия

Българскатанационалка Микаела Стоянова завърши с 4 точки при поражението на Балдучи (Мачерата) като гост на Омаг Консолини с 0:3 (17:25, 13:25, 14:25) в мач от третия кръг на италианската Серия А1 при жените.

След силното си представяне срещу световния клубен шампион Скандичи, когато реализира 25 точки, този път Стоянова започна срещата на резервната скамейка.

Старши треньорът Валерио Лионети предпочете Джорджия Декортес на поста диагонал, но развитието на двубоя го принуди да потърси други варианти. Българката се появи за кратко още в първия гейм, а във втория отново влезе като резерва. В третата част Стоянова остана на игрището като титуляр и реализира всичките си 4 точки (50% ефективност в атака - +2), но усилията ѝ не бяха достатъчни за промяна в развоя на срещата. Мачерата започна третия гейм по-добре и поведе с 8:7, като Стоянова се включи успешно в нападение. Българката се разписа още два пъти, но домакините постепенно установиха контрол и затвориха двубоя след само 65 минути игра.  За домакините това беше първа победа през новия сезон, докато отборът на Стоянова продължава да търси първия си успех в първенството.

ОМАГ КОНСОЛИНИ ВОЛЕЙ 1907 - ЧБФ БАЛДУЧИ МАЧЕРАТА 3:0 (25:17, 25:13, 25:14)

ОМАГ КОНСОЛИНИ ВОЛЕЙ 1907: Мартина Браки 11, Аманда Силвес 9, Анна Аделузи 14, Магдалена Йехларова 9, Алис Нардо 9, Ракеле Морело 1 - Сара Панетони-либеро (Джесика Риверо, Ребека Шаланка, Далия Уилсън, Анита Баньоли, Пелин Ероктай, Маргерита Бранди, Доминика Джулиани).

Старши треньор: МАСИМО БЕЛАНО

ЧБФ БАЛДУЧИ МАЧЕРАТА: Сюзан Шут 4, Азия Бонели 1, Алесия Мацон 8, Алесия Мацаро 1, Беатриче Гардини 4, Клара Декортес 6 - Джорджа Кафорио-либеро (Роберта Караро 1, Никол Пиомбони 3, Бианка Фариол 2, МИКАЕЛА СТОЯНОВА 4, Киара Ландучи, Мелиса Тези).

Старши треньор: ВАЛЕРИО ЛИОНЕТИ.

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