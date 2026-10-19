Нова дата за мача Миньор 2015 - Берое

Промяна претърпя програмата на Sesame Национална Баскетболна Лига за следващия 3-и кръг. Срещата между Миньор 2015 и Берое Стара Загора бе изтеглена с ден и ще се проведе на 23 октомври от 19:00 ч., вместо на 24-ти, както бе по първоначалната програма.

Причина за корекцията е заетост на зала “Борис Гюдеров”, в Перник, включително и с изборите за президент на Република България, които ще се проведат на 25 октомври.

Останалите мачове от кръга в Sesame НБЛ остават по програма.

Снимка: Sesame НБЛ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google