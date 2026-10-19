Откриха обновения атлетически комплекс в Кюстендил

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов взе участие в церемонията по откриването на обновения стадион “Осогово“ в Кюстендил на 17 октомври. Сред официалните лица на събитието бяха кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова, ректорът на НСА „Васил Левски“ проф. Красимир Петков, народните представители Петър Стойчев, председател на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта, и Йордан Йовчев, легендата на кюстендилската атлетика Цветелина Кирилова и футболната легенда Красимир Балъков, част от националния отбор, завършил на четвърто място на световното първенство през 1994 г.

Празничната програма по повод откриването на обновения спортен комплекс продължи през целия ден на 17 октомври, а официалната церемония се състоя в края на деня, непосредствено преди футболната среща между ветеранските отбори на Марек и ЦСКА.

В началото на деня атлети от СК „Пауталия“ – Кюстендил представиха демонстрации в различни атлетически дисциплини в новите сектори – бягане, мятане на диск, хоризонтални скокове и щафетно бягане.

След това СКЛА „Цвети Кирилова“ – Кюстендил организира турнир за деца, момичета и момчета, юноши и девойки. Турнирът събра стотици деца от Кюстендил и региона – Петрич, Сандански, Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Банско, Дупница, София, Правец и др.

Обновената атлетическа база на стадион “Осогово“ включва осем коридора, сектори за хоризонтални и вертикални скокове и сектори за хвърляния. Отделно над стадиона са възстановени сектори за копие, гюле, диск и чук.

Очаква се и ново оборудване за лека атлетика на стадиона.

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