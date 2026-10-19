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Мбапе за своята сила и лошия си навик още от дете

  • 19 окт 2026 | 16:05
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Мбапе за своята сила и лошия си навик още от дете

Получилият наградата “Златният Онз” Килиан Мбапе сподели радостта си от признанието. Наградата за капитана на Франция е за най-добър футболист на сезона в Европа и се връчва от френското списание „Онз Мондиал“. В гласуването участват читателите на списанието.

“Истинско удоволствие е - започна Мбапе. - Първо искам да благодаря на всички, които гласуваха за мен. Изключително удовлетворяващо е да получиш подобно признание, защото то е награда за труда, положен през цялата година. Това, разбира се, ми дава огромна мотивация да продължа напред и да давам още повече от себе си.“

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз
Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

Френската звезда на Реал Мадрид разкри и как вижда своето футболно съзряване и бъдещето си в играта: „Намирам се на етап, в който благодарение на натрупания с годините опит искам истински да разбирам играта — да улавям динамиката на мача, ритъма на сезона и развитието на всяка ситуация. Искам да имам пълен контрол над това, което правя на терена.“

Мбапе говори откровено и за своите качества, както и за една своя любопитна тайна: „Моята сила е, че умея да се адаптирам. Това ме прави не просто хамелеон, а истински гражданин на света, защото пътувам от много малък, опознах различни култури и успях да възприема онова, което отговаря на моите ценности и принципи. А тайната ми? Имам един лош навик — играя без стелки в обувките. Затова казвам на децата: не махайте стелките си, играйте с тях! Направих тази грешка като малък и от дете играя така. Макар днес да разполагам с най-добрите обувки и да нямам причина да го правя, това си остана навик от детството ми в Бонди — да ги махам дори от бутонки, изработени специално по поръчка за мен.“

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