Мбапе за своята сила и лошия си навик още от дете

Получилият наградата “Златният Онз” Килиан Мбапе сподели радостта си от признанието. Наградата за капитана на Франция е за най-добър футболист на сезона в Европа и се връчва от френското списание „Онз Мондиал“. В гласуването участват читателите на списанието.

“Истинско удоволствие е - започна Мбапе. - Първо искам да благодаря на всички, които гласуваха за мен. Изключително удовлетворяващо е да получиш подобно признание, защото то е награда за труда, положен през цялата година. Това, разбира се, ми дава огромна мотивация да продължа напред и да давам още повече от себе си.“

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Френската звезда на Реал Мадрид разкри и как вижда своето футболно съзряване и бъдещето си в играта: „Намирам се на етап, в който благодарение на натрупания с годините опит искам истински да разбирам играта — да улавям динамиката на мача, ритъма на сезона и развитието на всяка ситуация. Искам да имам пълен контрол над това, което правя на терена.“

Мбапе говори откровено и за своите качества, както и за една своя любопитна тайна: „Моята сила е, че умея да се адаптирам. Това ме прави не просто хамелеон, а истински гражданин на света, защото пътувам от много малък, опознах различни култури и успях да възприема онова, което отговаря на моите ценности и принципи. А тайната ми? Имам един лош навик — играя без стелки в обувките. Затова казвам на децата: не махайте стелките си, играйте с тях! Направих тази грешка като малък и от дете играя така. Макар днес да разполагам с най-добрите обувки и да нямам причина да го правя, това си остана навик от детството ми в Бонди — да ги махам дори от бутонки, изработени специално по поръчка за мен.“

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