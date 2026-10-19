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Обявиха номинациите за новата награда “Момент на годината“ в леката атлетика

  • 19 окт 2026 | 16:01
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Обявиха номинациите за новата награда “Момент на годината“ в леката атлетика

Световната атлетика обяви списъка от 18 номинации за новоучредената категория “Момент на годината“, а феновете вече имат възможност да дадат своя глас и да определят финалистите. Новото отличие е създадено, за да почете най-запомнящите се събития от сезона - постижения и емоции, които надхвърлят статистиката и служат като вдъхновение за милиони почитатели по целия свят.

Гласуването на публиката ще оформи тесния кръг от финалисти, след което специална експертна комисия към международната федерация ще определи крайния победител. Наградата ще бъде връчена по време на официалната церемония на Световната атлетика в Монако на 29 ноември.

Пълен списък на номинираните за “Момент на годината“:

- Световният рекорд на Тигст Асефа в маратона само за жени с време 2:15:41 в Лондон;

- Триумфът на мъжката щафета на Ботсвана на 4х400 метра на родна земя по време на Световното първенство по щафети;

- Световният рекорд на Алисон дос Сантос на 400 метра с препятствия (45.80 секунди) в Цюрих;

- Грандиозният дуел в овчарския скок между Арманд Дуплантис (6.25 м) и Емануил Каралис (6.20 м) в Цюрих;

- Световният рекорд на Симон Ехамер в седмобоя (6670 точки) за златния медал на Световното първенство в зала в Торун;

- Рекордът на Кийли Ходжкинсън на 800 метра в зала (къса писта) от 1:54.87 в Лиевен;

- Успешното завръщане на Якоб Ингебригтсен след травма и спечелването на европейската титла на 5000 метра;

- Двойният спринтьорски триумф на Мелиса Джеферсън-Уудън на шампионата Ultimate;

- Световният рекорд на Йомиф Кеджелча в полумаратона (56:51 минути) в Буенос Айрес;

- Върховото постижение на Джош Кър на една миля с резултат 3:42.66 в Лондон;

- Световният рекорд на Агнес Нгетич само за жени (1:05:15 часа) за световната титла в полумаратона;

- Хвърлянето на Румеш Таранга Патирадж от 91.09 метра в последния опит за титлата в хвърлянето на копие на Ultimate;

- Световният рекорд на Масай Ръсел на 100 метра с препятствия (12.09 секунди) в Цюрих;

- Историческото бягане на Сабастиан Саве, слязъл под два часа със световен рекорд в маратона от 1:59:30 в Лондон;

- Най-добрият резултат в света за сезона на Джанмарко Тамбери в скока на височина (2.37 м) за триумфа на шампионата Ultimate;

- Световният рекорд на Джа'Коби Тарп на 110 метра с препятствия (12.75 секунди) в полуфиналите на колежанското първенство на САЩ;

- Резултатът на Одри Веро от 1:53.70 минути на 800 метра – третото най-бързо време в историята на дисциплината;

- Световният рекорд за девойки под 20 години на Ян Дзю в хвърлянето на копие (71.74 м) – второто най-добро постижение за всички времена.

Любителите на леката атлетика могат да гласуват чрез официалното мобилно приложение на Световната атлетика, което дебютира преди първенството Ultimate през септември.

Вотът на феновете ще приключи на 26 октомври, а имената на финалистите ще бъдат разкрити на 3 ноември. След това експертното жури ще излъчи носителя на трофея.

Победителят ще бъде награден на бляскавата галавечер в Монако на 29 ноември. В рамките на събитието ще бъдат раздадени и традиционните отличия за най-добър атлет и атлетка на годината, изгряваща звезда, треньор на годината, както и специалната награда на президента на Световната атлетика.

Колаж: World Athletics

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