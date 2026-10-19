Маурицио Сари: Рабио трябваше да бъде изгонен

Старши треньорът на Аталанта Маурицио Сари остана раздвоен след драматичната загуба с 2:3 от Милан на „Сан Сиро“. Наставникът похвали характера на своите футболисти и изрази увереност, че силният финален щурм ще повиши самочувствието на тима, но същевременно отправи сериозни критики към съдийството, заявявайки, че Адриен Рабио е трябвало да получи директен червен картон за обида към рефера.

„Пресата ни през първото полувреме не бе достатъчно интензивна и изпитахме трудности. Въпреки това първото чисто положение в мача бе наше, чрез Кръстович, след което събитията се развиха срещу нас", каза Сари.

„Днес разбрах, че има футболисти, които могат открито да напсуват съдията. Обърнах внимание на рефера за това, а той ми отговори, че играчът вече е получил жълт картон. Ако аз кажа такова нещо, веднага ще бъда изгонен – и то с пълно право. Като цяло не ми хареса начинът, по който Кифи ръководи мача, но това се случва всеки път, когато той свири наши срещи", продължи опитният специалист.

Милан потрепери, но най-после победи неудобен съперник в голово шоу

Треньорът на Аталанта все пак намери позитиви в показаното след почивката:

„Жалко е, че не спечелихме точка, защото в края имахме пълно превъзходство и можехме да се надяваме дори на нещо повече от равенство. Ако задържим нивото от последния половин час, това несъмнено ще ни даде повече увереност занапред", подчерта Сари.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages