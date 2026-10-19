Исторически най-силен мъжки състав и завръщане на шампионката Асефа на маратона във Франкфурт

Предстоящото 43-то издание на маратона на Франкфурт, което ще се проведе на 25 октомври, ще събере най-бързата мъжка селекция в историята на състезанието. За първи път на стартовата линия ще застанат четирима атлети с лични постижения под 2:05:00 часа, а още четирима бегачи имат резултати под 2:07:00 часа.

Организаторите потвърдиха и участието на шампионката от 2018 година Мескерем Асефа от Етиопия. При дамите елитният състав включва пет състезателки с лични рекорди под 2:22:00 часа, което превръща това издание във второто най-силно в историята на събитието след надпреварата от 2025 година, когато шест атлетки имаха такива постижения.

“Като цяло това без съмнение е най-бързият елитен списък, който някога сме събирали за маратона във Франкфурт. Изключително съм доволен, че германските състезатели имат водеща роля, и очаквам вълнуваща надпревара от най-висока класа“, сподели Йо Шиндлер, който отбелязва своя 25-и сезон като директор на състезанието.

Начело на стартовия списък при мъжете е европейският шампион Аманал Петрос, притежаващ националния рекорд на Германия с време 2:04:03 часа. Под границата от 2:05:00 часа са бягали също етиопецът Андуалем Белай, както и германските съотборници на Петрос – Самуел Фитви и Рихард Рингер.

Мястото на Мескерем Асефа в дамския елит вече е напълно сигурно. Поради значително по-строгите визови изисквания, засягащи всички големи бегови събития в Европа, първоначално имаше несигурност около пътуването на етиопката до Германия, но домакините успяха да ѝ осигурят виза. С личен рекорд от 2:20:36 часа тя е третата най-бърза атлетка в стартовия списък след сънародничката си Зейнеба Йимер (2:18:47) и американката Бетси Сайна (2:19:17). Победителката от 2023 година Бузунеш Гетачу от Етиопия обаче трябваше да се оттегли заради травма. Очаква се на 25 октомври германката Бланка Дьорфел да направи впечатляващ дебют на маратонската дистанция.

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Снимки: Gettyimages