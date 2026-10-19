Официално: Ясни са 32-те участници на Мондиал 2027 в Полша, България е сред лидерите

Съставът на 32-те национални отбора, които ще премерят сили на Световното първенство по волейбол за мъже през 2027 година в Полша, вече е напълно окончателен. Това е едва второто издание на турнира в новия разширен формат с 32 тима, като надпреварата ще се проведе от 10 до 26 септември 2027 г.

Българският национален отбор по волейбол за мъже подпечата участието си на Мондиал 2027 по безапелационен начин. Волейболният ни тим завърши сезона на девето място в световната ранглиста на FIVB с актив от 274.55 точки. Това постави България на първо място сред всички страни, борещи се за квота чрез световната класация.

Участието на световния форум е от изключително значение за развитието на българския волейбол, тъй като турнирът в Полша ще бъде един от последните и най-важни маршрути за квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Трите най-предно класирани отбора на световното първенство, които все още нямат олимпийска квота, ще получат директни билети за Лос Анджелис.

Европа ще бъде най-силно представеният континент на шампионата със 17 отбора от общо 32 участници. Автоматични квоти като домакин и действащ световен шампион получиха съответно Полша и Италия (шампиони от 2022 г. и 2025 г.).

Чрез континенталните първенства си класираха 15 тима: Франция, Словения и Финландия от Европа (CEV); Япония, Иран и Република Корея от Азия (AVC); САЩ, Канада и Куба от Северна и Централна Америка (NORCECA); Бразилия, Аржентина и Чили от Южна Америка (CSV); както и Тунис, Камерун и Алжир от Африка (CAVB).

Останалите 15 места бяха разпределени според позицията в световната ранглиста на FIVB. Освен България, по този път квоти спечелиха Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Мексико, Пуерто Рико, Дания, Египет и Естония. Русия няма да участва в турнира.

Предстоящото световно първенство носи и забележителни истории. Естония ще направи своя дебют на световно първенство като независима държава. Дания се завръща на най-голямата волейболна сцена след 61 години отсъствие (от дебюта си през 1966 г.), а Гърция отново ще участва за първи път от 2006 г. насам.

Отборите ще бъдат разпределени в осем групи по четири тима, като първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, започваща от осминафиналите.

Мачовете от световното първенство ще се играят в пет града в Полша: Гданск (Ergo Arena), Катовице (Spodek), Лодз (Atlas Arena) и Олщин (Hala Urania). Решаващите полуфинали и двубоите за медалите ще се проведат в залата TAURON Arena в Краков.

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