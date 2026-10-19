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Eтиопски триумф на маратона в Амстердам

  • 19 окт 2026 | 13:10
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Eтиопски триумф на маратона в Амстердам

Етиопката Бузе Дириба постави нов рекорд на трасето с впечатляващото време от 2:16:12 часа, а нейният сънародник Леми Берхану се доближи само на три секунди от върховото постижение при мъжете, финиширайки за 2:03:33 часа, за да спечели престижния маратон на Амстердам, част от веригата с Платинен етикет на Световната атлетика.

Въпреки дъждовното време в нидерландската столица, и двамата победители записаха изключително силни втори половини на дистанцията и драстично подобриха личните си рекорди. Дириба свали над три минути от досегашното си най-добро постижение (2:19:34 ч.), като подобри както рекорда на състезанието, така и рекорда за най-бързо бягане на територията на Нидерландия (2:16:52 ч.), поставен от Ялемзерф Йехуалау през 2024 година. Шампионът от Бостън през 2016 година Берхану пък подобри с цяла минута своя личен резултат отпреди десетилетие.

При жените етиопската доминация бе пълна. Втора остана миналогодишната шампионка Айналем Деста с личен рекорд от 2:17:06 ч., а Месерет Белете оформи изцяло етиопския подиум с 2:18:06 ч. — също нейно върхово постижение.

В мъжката надпревара кениецът Никълъс Кипкорир, който наскоро завоюва сребро на Световното първенство по полумаратон в Копенхаген, завърши втори с 2:03:39 ч. Третото място зае сънародникът му Патрик Мосин с 2:03:58 ч. Състезанието влезе в историята като едва третото, в което цели осем атлети слизат под границата от 2:05:00 часа.

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Снимки: Gettyimages

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