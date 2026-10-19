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Два бронзови медала за България от балканския шампионат по полумаратон

  • 19 окт 2026 | 13:00
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Балканският шампионат по полумаратон се проведе в Апатин (Сърбия) на 18 октомври, а двамата български представители Маринела Нинева и Филипо Тревисани заслужиха бронзови медали. Шест дни след като завърши като най-бързата българка на Софийския маратон на 42.195 км Маринела Нинева записа 1:16:09 ч в полумаратона в Апатин.

По-бързи в балканското първенство от 33-годишната дряновка бяха европейската шампионка на 3000 м стийпълчейз от Мюнхен 2022 – Луиза Гега (Албания) – 1:12:55 и Атанасия Кокору (Гърция) – 1:14:39.

27-годишният италианец Филипо Тревисани, който от февруари 2026-а година се състезава за България, постигна 1:09:59 на 21.0975 км, за да вземе бронзовото отличие.

Пред Тревисани бяха представителите на домакините от Сърбия – Никола Михайлович – 1:08:09 и Дуро Борбели – 1:09:14.

Снимка: БФЛА

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